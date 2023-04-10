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  • В Днепре за езду на авто с механикой могут оштрафовать на 40,8 тыс грн: кого коснется нововведение

В Днепре за езду на авто с механикой могут оштрафовать на 40,8 тыс грн: кого коснется нововведение

Сегодня 17:48
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Для водителей Днепра и всей Украины с апреля этого года «заработали» новые штрафы. За езду на машине с механической коробкой можно получить штраф от 3,4 до 40,8 тыс грн. Коснуться нововведение не всех владельцев транспорта.
Новости Днепра про В Днепре за езду на авто с механикой могут оштрафовать на 40,8 тыс грн: кого коснется нововведение

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С начала 2022 года в водительском удостоверении появилась отметка «78» напротив открытой категории прав. Она означает, что владелец документа может управлять авто только с автоматической коробкой передач. Получили эту отметку в правах все, кто сдавал экзамен на права исключительно на машине с автомат-коробкой. Для тех, кто учился ездить на авто с механической коробкой или тремя педалями и при этом на таком же авто сдавал экзамен на права – напротив открытой категории нет никаких «кодовых» цифр или обозначений. Эта норма регламентировалась постановлением КМУ от сентября 2021 года, которое внесло ряд изменений в ПДД Украины.

С 1 апреля этого года вступило в силу еще одно постановление КМУ, вводящее штрафы для водителей. В нем предусмотрена административная ответственность для тех, кто ездит на авто с механикой, но при этом имеет права только на езду с автоматической коробкой.  «В Украине на сегодня действуют три санкции, которые содержат положение про водительское удостоверение. Первое – это штраф в 425 грн за отказ предъявить водительское удостоверение. Второе – езда на авто без водительского удостоверение. Она  включает в себя положение о несоответствии категории документа, например, если водитель ездит на авто с категорией «С», а при этом у него права с категорией «В», а также управление транспортным средство с коробкой передач, которая не указана в удостоверении – это управление авто с механической коробкой при наличии прав, разрешающих езду только на АКПП. Это предусматривает штраф 3,4 тыс грн. Но если водитель нарушит еще раз любой из этих запретов на протяжении года, то заплатить ему придется уже 40,8 тыс грн», — рассказал на своей странице в социальной сети адвокат из Днепра Андрей Белик.

Отметим, что водителей, которые сдавали экзамен на автомате, но при этом ездят на механике и в их правах нет никаких «отметок» штрафные санкции не коснутся.

 

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Новости Днепра про В Днепре за езду на авто с механикой могут оштрафовать на 40,8 тыс грн: кого коснется нововведениеУкраїнська Новости Днепра про В Днепре за езду на авто с механикой могут оштрафовать на 40,8 тыс грн: кого коснется нововведениеРусский

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