В Україні хочуть зносити «хрущовки», а у Дніпрі їх продають майже за мільйон гривень

В Україні планують зносити старі будинки – «хрущовки» та панельні, які вважаються застарілими. Власників квартир у цих будинках відселятимуть у тимчасове житло або надаватимуть інше. Такий закон було ухвалено у Верховній Раді у першому читанні.

Автори документу зазначають, що в країні є велика кількість багатоквартирних будинків, граничний термін експлуатації яких минув чи спливає. Так, у 2019 році таких будівель налічувалося понад 30 тис. по всій Україні. У законопроекті сказано, що зносити та реконструювати будуть ті будинки, які визнають застарілими, але остаточне рішення на місцях залишається за місцевою владою.

Законопроект поки що ухвалено лише у першому читанні. Можливо на нього чекає доопрацювання. Про те, що старі будинки планують зносити в Україні, говорять уже кілька років, але лише на рівні ідей. Чи буде прийнято цей документ і в які норми та «правила» у ньому будуть прописані – покаже час. А поки що «хрущовки» цілком собі чудово продаються на ринку нерухомості. Журналісти dnepr.info дізналися, скільки коштують найдешевші квартири у п’ятиповерхівках Дніпра.

Купити квартиру в Чечелівському районі Дніпра коштуватиме 636 тис грн. Житло однокімнатне, загальна площа 33 кв.м. Знаходиться на першому поверсі «хрущовки». Встановлено лічильники. Квартира під ремонт. На вікнах стоять ґрати.

Однокімнатна квартира на проспекті Поля коштуватиме 711 тис грн. Вона також знаходиться на першому поверсі 5-ти поверхового будинку. Загальна площа 29,5 кв. м.Продавець зазначає, що будинок було збудовано до 1969 року. Комунальні платежі взимку обійдуться 1,8 тис грн, влітку – 1,1 тис грн. Квартирі потрібний ремонт.

Купити однокімнатну квартиру на 12 кварталі у Дніпрі коштуватиме 730 тис грн. Приміщення знаходиться під дахом «хрущовки». Загальна площа 34 кв.м. Будинок збудований до 1969 року. Квартира продається під ремонт. Власник зазначає, що будинок «належить» ОСББ, а дах нещодавно капітально ремонтувався.

Однокімнатна квартира на вулиці Артеківській продається за 861 тис. грн. Знаходиться на 3 поверсі, загальна площа 30 кв. м. Автор оголошення про продаж зазначає, що комуналка влітку обійдеться 800 грн, взимку 1,8 тис грн. Будинок збудований до 1979 року. Квартира утеплена, був капітальний ремонт, встановлено нову проводку, витяжку, поміняна каналізація. Зроблено натяжні стелі та покладено ламінат на підлозі.

На вулиці Ірпіньській купити однокімнатну квартиру коштуватиме 955 тис грн. Загальна площа житла 33,7 кв. Будинок збудований до 1989 року. Квартира знаходиться на останньому поверсі. У помешканні був косметичний ремонт. Новому власнику дістануться меблі, кондиціонер та комора у підвалі.

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