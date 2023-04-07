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Скільки коштує приготувати паску в Дніпрі: порівняння цін на продукти в АТБ, «Сільпо», «Варус»

Сьогодні 17:41
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Наступної неділі, 16 квітня, православні християни відзначатимуть свято Великодня. Традиційно він не обходиться без випічки – паски. Багато хто самостійно її готуватиме. Журналісти dnepr.infо «пройшлися» трьома найпопулярнішими супермаркетами міста «Варус», АТБ та «Сільпо», щоб визначити де найдешевше купити необхідні інгредієнти для великодньої випічки.
Новости Днепра про Скільки коштує приготувати паску в Дніпрі: порівняння цін на продукти в АТБ, «Сільпо», «Варус»

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Нам буде потрібно: солодковершкове масло, молоко, 10 яєць, дріжджі, борошно, цукор. Родзинки, цукати та прикраси – це опціонально і тому їх ми до уваги не беремо.

Почнемо з найголовнішого – борошно. Братимемо пачку 2 кг тому що так дешевше.

Новости Днепра про Скільки коштує приготувати паску в Дніпрі: порівняння цін на продукти в АТБ, «Сільпо», «Варус»

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У «Сільпо» знайшлося найдешевше борошно за ціною 32,99 грн за 1,8 кг. У «Варусі» продукт аналогічної ваги можна купити за акційною ціною 25,5 грн. Без акції таке борошно коштує 33,8 грн. У магазині АТБ найдешевше борошно знайшлося за ціною 31,1 грн за 2 кг ваги.

Новости Днепра про Скільки коштує приготувати паску в Дніпрі: порівняння цін на продукти в АТБ, «Сільпо», «Варус»

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Другий найважливіший інгредієнт для випікання пасок – дріжджі. Ми купуємо пресовані, а не сухі, тому що вони дешевші і «працюють» швидше, а наша головна мета – скупитися для приготування випічки, витративши при цьому якнайменше грошей. В АТБ 100 грам продають за ціною 10,3 грн. Це їхня акційна вартість, без акції найдешевші дріжджі у цій торговій мережі коштують 11,8 грн. У «Варусі» за 100 грам пресованих дріжджів просять 11,4 грн. У «Сільпо» найдешевші коштують 9,99 грн. Але це ціна зі знижкою, без знижки вона збільшується до 11,8 грн. за пачку.

Новости Днепра про Скільки коштує приготувати паску в Дніпрі: порівняння цін на продукти в АТБ, «Сільпо», «Варус»

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Наступне без чого неможливо зробити паску – молоко. У ньому ми будемо «розводити» дріжджі. У мережі «Сільпо» найдешевший пакет молока коштуватиме 26,69 грн за 900 мл. Молоко у «Варусі» коштує щонайменше 23,5 грн за 900 грам. Це ціна зі знижкою. Без неї продукт коштуватиме 33 грн. У мережі АТБ найдешевше молоко продають по 28,5 грн. за 900 грам.

Новости Днепра про Скільки коштує приготувати паску в Дніпрі: порівняння цін на продукти в АТБ, «Сільпо», «Варус»

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Цукор – це те, без чого не «працюють» дріжджі. У «Сільпо» коштує щонайменше 33,69 грн за кіло ваги. У «Варусі» аналогічна вага солодкого продукту коштуватиме 33 грн. Кіло цукру-піску в АТБ також коштує 33 грн.

Новости Днепра про Скільки коштує приготувати паску в Дніпрі: порівняння цін на продукти в АТБ, «Сільпо», «Варус»

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Наступний компонент, необхідний нам для створення паски – солодковершкове масло. У «Сільпо» воно коштує 48,99 грн. Це мінімальна та акційна ціна. Без неї найдешевше масло у магазині обійдеться 54,49 грн за 200 грам. Вершкове масло аналогічної ваги у «Варусі» зі знижкою коштуватиме 39,9 грн. Звичайна ціна 52,9 грн.

Новости Днепра про Скільки коштує приготувати паску в Дніпрі: порівняння цін на продукти в АТБ, «Сільпо», «Варус»

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Знайти 200 грам масла в АТБ виявилося не просто – практично все воно фасоване в упаковки по 180 грам. Але за 55,3 грн можна знайти 200 г вершкового. Це найменша ціна за таку вагу.

Новости Днепра про Скільки коштує приготувати паску в Дніпрі: порівняння цін на продукти в АТБ, «Сільпо», «Варус»

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І звичайно, нікуди не дітись без яєць. 10 яєць коштуватиме «Сільпо» мінімум 69,49 грн. У «Варусі» ціна за десяток 68,9 грн. в АТБ найдешевші знайшлися за ціною 65,8 грн. за 10 штук.

Новости Днепра про Скільки коштує приготувати паску в Дніпрі: порівняння цін на продукти в АТБ, «Сільпо», «Варус»

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Ті, хто збирається додавати у випічку родзинок, мають ще додати близько 40 грн за 200 грам сухофрукту. Прикраси на паску коштують від 5 грн. за упаковку. Отже, можна відзначити, що ціни в магазинах Дніпра на найдешевші продукти для паски відрізняються не дуже сильно. У середньому спекти святковий хліб коштуватиме 220 грн, якщо з родзинками та прикрасами – то вийде близько 270 грн. У передсвяткові дні магазини часто влаштовують акції на товар до Великодня, тому є можливість заощадити.

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Новости Днепра про Скільки коштує приготувати паску в Дніпрі: порівняння цін на продукти в АТБ, «Сільпо», «Варус»Українська Новости Днепра про Скільки коштує приготувати паску в Дніпрі: порівняння цін на продукти в АТБ, «Сільпо», «Варус»Русский

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