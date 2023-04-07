Скільки коштує приготувати паску в Дніпрі: порівняння цін на продукти в АТБ, «Сільпо», «Варус»

Наступної неділі, 16 квітня, православні християни відзначатимуть свято Великодня. Традиційно він не обходиться без випічки – паски. Багато хто самостійно її готуватиме. Журналісти dnepr.infо «пройшлися» трьома найпопулярнішими супермаркетами міста «Варус», АТБ та «Сільпо», щоб визначити де найдешевше купити необхідні інгредієнти для великодньої випічки.

Нам буде потрібно: солодковершкове масло, молоко, 10 яєць, дріжджі, борошно, цукор. Родзинки, цукати та прикраси – це опціонально і тому їх ми до уваги не беремо.

Почнемо з найголовнішого – борошно. Братимемо пачку 2 кг тому що так дешевше.

У «Сільпо» знайшлося найдешевше борошно за ціною 32,99 грн за 1,8 кг. У «Варусі» продукт аналогічної ваги можна купити за акційною ціною 25,5 грн. Без акції таке борошно коштує 33,8 грн. У магазині АТБ найдешевше борошно знайшлося за ціною 31,1 грн за 2 кг ваги.

Другий найважливіший інгредієнт для випікання пасок – дріжджі. Ми купуємо пресовані, а не сухі, тому що вони дешевші і «працюють» швидше, а наша головна мета – скупитися для приготування випічки, витративши при цьому якнайменше грошей. В АТБ 100 грам продають за ціною 10,3 грн. Це їхня акційна вартість, без акції найдешевші дріжджі у цій торговій мережі коштують 11,8 грн. У «Варусі» за 100 грам пресованих дріжджів просять 11,4 грн. У «Сільпо» найдешевші коштують 9,99 грн. Але це ціна зі знижкою, без знижки вона збільшується до 11,8 грн. за пачку.

Наступне без чого неможливо зробити паску – молоко. У ньому ми будемо «розводити» дріжджі. У мережі «Сільпо» найдешевший пакет молока коштуватиме 26,69 грн за 900 мл. Молоко у «Варусі» коштує щонайменше 23,5 грн за 900 грам. Це ціна зі знижкою. Без неї продукт коштуватиме 33 грн. У мережі АТБ найдешевше молоко продають по 28,5 грн. за 900 грам.

Цукор – це те, без чого не «працюють» дріжджі. У «Сільпо» коштує щонайменше 33,69 грн за кіло ваги. У «Варусі» аналогічна вага солодкого продукту коштуватиме 33 грн. Кіло цукру-піску в АТБ також коштує 33 грн.

Наступний компонент, необхідний нам для створення паски – солодковершкове масло. У «Сільпо» воно коштує 48,99 грн. Це мінімальна та акційна ціна. Без неї найдешевше масло у магазині обійдеться 54,49 грн за 200 грам. Вершкове масло аналогічної ваги у «Варусі» зі знижкою коштуватиме 39,9 грн. Звичайна ціна 52,9 грн.

Знайти 200 грам масла в АТБ виявилося не просто – практично все воно фасоване в упаковки по 180 грам. Але за 55,3 грн можна знайти 200 г вершкового. Це найменша ціна за таку вагу.

І звичайно, нікуди не дітись без яєць. 10 яєць коштуватиме «Сільпо» мінімум 69,49 грн. У «Варусі» ціна за десяток 68,9 грн. в АТБ найдешевші знайшлися за ціною 65,8 грн. за 10 штук.

Ті, хто збирається додавати у випічку родзинок, мають ще додати близько 40 грн за 200 грам сухофрукту. Прикраси на паску коштують від 5 грн. за упаковку. Отже, можна відзначити, що ціни в магазинах Дніпра на найдешевші продукти для паски відрізняються не дуже сильно. У середньому спекти святковий хліб коштуватиме 220 грн, якщо з родзинками та прикрасами – то вийде близько 270 грн. У передсвяткові дні магазини часто влаштовують акції на товар до Великодня, тому є можливість заощадити.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: