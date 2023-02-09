У Дніпрі з’явиться новий почесний громадянин міста: що про нього відомо

Про це йдеться в проєкті рішення опублікованому на сайті Дніпровської міськради.
Так, присвоїти звання почесного громадянина міста Дніпра можуть генералу сухопутних військ Олександру Сирському. Однак, спочатку це рішення повинні розглянути на сесії міськради, а потім підписати мер Дніпра.
Зазначимо, що станом на зараз, звання “почесного громадянина Дніпра” присвоїли 9 людям. Про це йдеться на сайті міськради. Останнім цей титул отримав дисидент та відомий громадський діяч Іван Шулик, який помер в 2021 році.
Хто такий Олександр Сирський?
Олександр Станіславович Сирський – Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, має звання генерала. У 2014 з початком бойових дій на Сході України був начальником штабу АТО. Керував операціями під Дебальцевим та Вуглегірську.
У 2016 році Олександр Сирський очолював Об’єднаний оперативний штаб ЗСУ. У 2017 році став командувачем АТО (ООС) на Сході країни. З 5 вересня 2019 року призначений на посаду командувача Сухопутних військ ЗСУ. З 2020 року отримав звання генерала-полковника.
Сирський керував обороною Києва, а в вересні був одним із тих, хто планував український контрнаступ на Харківщині.
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