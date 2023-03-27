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У Дніпрі з’явиться нова паркова зона

Сьогодні 13:56
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У Дніпрі наводять лад у віддаленому районі міста.

Новости Днепра про У Дніпрі з'явиться нова паркова зона

На Березанівці планують облаштувати нову паркову зону. Про це повідомив на своїй сторінці на фейсбук Олексій Безуглий.

На так званому місцевому “Базарі”, який знаходиться поблизу кінцевої зупинки 48 маршрутки, днями обрізали та омолодили старі дерева. 

У майбутньому тут збираються облаштувати парк. Над цим потроху працюють комунальники. Планують відремонтувати освітлення та створити зону для відпочинку дітей та дорослих.

Новости Днепра про У Дніпрі з'явиться нова паркова зона

Новости Днепра про У Дніпрі з'явиться нова паркова зона

Нагадаємо, раніше вандали двічі за тиждень атакували новий сквер на лівому березі. Вони потрощили тренажери, ліхтарі, освітлення для лавочок та дитячий гамак. Попередньо, збитки можуть складати сотні тисяч гривень. Крім цього, поблизу оптової бази на вулиці Байкальська утворилося стихійне звалище. А ось на Набережній Перемоги, від скверу “Прибережного” до “кільця” розквітає алея сонячних нарцисів. 

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