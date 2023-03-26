Поле засипане непотребом: у Дніпрі поблизу оптової бази утворилося стихійне сміттєзвалище (ФОТО)

Поблизу оптової бази, що на вулиці Байкальська, 10, усе засипано непотребом. Фото-докази опублікували в телеграм-каналі “Дніпро Оперативний”. Зазначається, що сміття тут викидають працівники бази.
Дніпряни зазначають, що купа різного сміття, яке ніхто не вивозить, валяється довкола бази, а потім розлітається містом.
Нагадаємо, раніше невідомі вандали розгромили новий сквер на лівому березі. Вони розтрощили ліхтарі, пошкодили гумове покриття на майданчику для занять спортом, зрізали два металеві тренажери, розірвали труби для поливу газону, зламали дерева та вкрали коштовне світлодіодне підсвічування лавочок. За попередніми підрахунками, збитки можуть складати сотні тисяч гривень.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі збережуть фрагмент мозаїки, яка прикрашала будівлю АТП, яке…
У Дніпрі 25 березня сталася смертельна ДТП.
У Дніпрі зранку горіла квартира на Донецькому шосе.
У Дніпрі 65-річний чоловік прострелив свій палець, коли їхав в…