В Днепре появится новая парковая зона

На Березановке планируеют обустроить новую парковую зону. Об этом сообщил на своей странице на фейсбуке Алексей Безуглый.
На так называемом местном «Базаре», который находится вблизи конечной остановки 48 маршрутки, на днях обрезали и омолодили старые деревья.
В будущем здесь собираются обустроить парк. Над этим понемногу работают коммунальщики. Планируется отремонтировать освещение и создать зону для отдыха детей и взрослых.
Напомним, ранее вандалы дважды за неделю атаковали новый сквер на левом берегу. Они разбили тренажеры, фонари, освещение для скамеек и детский гамак. Предварительно ущерб может составлять сотни тысяч гривен. Кроме этого, вблизи оптовой базы на улице Байкальская образовалась стихийная свалка. А вот на Набережной Победы, от сквера «Прибрежного» до «кольца» расцветает аллея солнечных нарциссов.
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