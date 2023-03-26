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У Дніпрі на Набережній Перемоги розквітає алея сонячних нарцисів (ФОТО)

Сьогодні 17:02
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На набережній почали розквітати нарциси.

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги розквітає алея сонячних нарцисів (ФОТО)

На Перемозі вздовж набережної почали квітнути десятки сонячних нарцисів. Про це повідомляє dnepr.info.

Якщо надумаєте прогулятися по набережній, то лінія із жовтих нарцисів тягнеться від скверу “Прибережний” до кільця на Перемозі. 

Раніше тут розквітли тисячі різнобарвних крокусів, тепер настала черга нарцисів. 

Ці рослини висаджують невеликими групами або великими гронами. Нарциси вважаються символами весни та сигналізують про початок цієї пори року. Нарциси жовтого кольору найпоширеніші, але вони можуть бути різнобарвними.

Жовті нарциси – це символ нових починань та відродження. Вважається, що нарциси сповіщають про повернення сонячних днів.

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги розквітає алея сонячних нарцисів (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги розквітає алея сонячних нарцисів (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги розквітає алея сонячних нарцисів (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в яхт-клубі Січ з’явилися нові качечки. Серед них галагаз євразійський, казарка білощока та біла “мандаринка”.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги розквітає алея сонячних нарцисів (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги розквітає алея сонячних нарцисів (ФОТО)Русский

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