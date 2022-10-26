У Дніпрі з ножем напали на співробітника місцевого телеканалу

На вулиці Героїв Крут у Дніпрі напали на місцевого мешканця. Біля під'їзду будинку сусід вдарив чоловіка ножем. Постраждалого направили до лікарні.

Як виявилося, постраждалий – працівник ЗМІ Владислав Калкатін. Він довгий час працював оператором на сайті Інформатор Дніпро, а наразі є режисером монтажу одного з місцевих телеканалів. За словами Владислава, усе сталося через конфлікт із сусідом.

«Поясню, що сталося. Кілька днів тому трішечки неадекватний сусід чіплявся до двірнички. Я його нагнав. А тут він чекав на мене біля під’їзду з ножем. Забажав помститися. Цілив у живіт, я прикрився рукою», – розповів працівник ЗМІ.

Владислав розповів, що першу домедичну допомогу йому надала сусідка, а нападник в цей час втік. Далі були виклик поліції та швидкої. У лікарні чоловікові наклали шви на поранену долоню і відпустили додому. Наразі справою нападу займаються правоохоронці.

Джерело: Інформатор

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