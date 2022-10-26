У Дніпрі з ножем напали на співробітника місцевого телеканалу

Як виявилося, постраждалий – працівник ЗМІ Владислав Калкатін. Він довгий час працював оператором на сайті Інформатор Дніпро, а наразі є режисером монтажу одного з місцевих телеканалів. За словами Владислава, усе сталося через конфлікт із сусідом.
«Поясню, що сталося. Кілька днів тому трішечки неадекватний сусід чіплявся до двірнички. Я його нагнав. А тут він чекав на мене біля під’їзду з ножем. Забажав помститися. Цілив у живіт, я прикрився рукою», – розповів працівник ЗМІ.
Владислав розповів, що першу домедичну допомогу йому надала сусідка, а нападник в цей час втік. Далі були виклик поліції та швидкої. У лікарні чоловікові наклали шви на поранену долоню і відпустили додому. Наразі справою нападу займаються правоохоронці.
Джерело: Інформатор
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