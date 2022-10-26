В Днепре с ножом напали на сотрудника местного телеканала

На улице Героев Крут в Днепре напали местные жители. У подъезда дома сосед ударил мужчину ножом. Пострадавшего направили в больницу.

Как оказалось, пострадавший – работник СМИ Владислав Калкатин. Он долгое время работал оператором на сайте Информатор Днепр, а сейчас является режиссером монтажа одного из местных телеканалов. По словам Владислава, все произошло из-за конфликта с соседом.

«Объясню, что произошло. Несколько дней назад немного неадекватный сосед приставал к дворничке. Я его настиг. А тут он ждал меня у подъезда с ножом. Захотел отомстить. Целил в живот, я прикрылся рукой», — рассказал сотрудник СМИ.

Владислав рассказал, что первую домедицинскую помощь ему оказала соседка, а нападающий в это время скрылся. Дальше последовали вызов полиции и скорой. В больнице мужчине наложили швы на раненую ладонь и отпустили домой. В настоящее время делом нападения занимаются правоохранители.

Источник: Информатор

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