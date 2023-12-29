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У Дніпрі є постраждалі та загиблі, – Філатов

Сьогодні 08:51
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Тривога триває - будьте у безпечних місцях!

Новости Днепра про У Дніпрі є постраждалі та загиблі, - Філатов

Сьогодні вранці у Дніпрі пролунало дуже багато вибухів. На жаль, є прильоти. Чекаємо на офіційну інформацію від ОВА.

Як повідомив мер Дніпра Борис Філатов, також відомо про постраждалих та загиблих.

Є постраждалі та загиблі. Всі місцеві служби повністю напоготові та працюють разом з ДСНС під керівництвом ВЦА. Перепрошую, але подробиць не буде, бо як ви знаєте, в випадках обстрілів, я ніколи і нічого не коментую до заяв керівника області Сергія Лисака. Зберігаємо спокій та інформаційну гігієну, – написав Філатов.

Новости Днепра про У Дніпрі є постраждалі та загиблі, - Філатов

У жодному разі не публікуйте фото та відео з місць прильотів – не допомагайте ворогу! 

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Новости Днепра про У Дніпрі є постраждалі та загиблі, - ФілатовУкраїнська

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