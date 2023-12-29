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В Днепре есть пострадавшие и погибшие, – Филатов

Сегодня 08:51
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Тревога продолжается – будьте в безопасных местах!

Новости Днепра про В Днепре есть пострадавшие и погибшие, – Филатов

Сегодня утром в Днепре прогремело очень много взрывов. К сожалению, есть прилеты. Ждем официальную информацию от ОВА.

Как сообщил мэр Днепра Борис Филатов, также известно о пострадавших и погибших.

Есть пострадавшие и погибшие. Все местные службы полностью готовы и работают вместе с ГСЧС под руководством ВГА. Простите, но подробностей не будет, потому что как вы знаете, в случаях обстрелов, я никогда и ничего не комментирую до заявлений руководителя области Сергея Лысака. Сохраняем спокойствие и информационную гигиену, – написал Филатов.

Новости Днепра про В Днепре есть пострадавшие и погибшие, – Филатов

Ни в коем случае не публикуйте фото и видео с мест прилетов – не помогайте врагу!

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