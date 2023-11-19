У Дніпрі випав перший сніг: де зараз ускладнено рух

Більшу частину дня у місті йшов дощ, але надвечір випав перший сніг.
Через опади на деяких вулицях стоять затори.
Зокрема, ускладнений рух на вулицях Маршала Малиновського, та Богдана Хмельницького.
Затори на Кайдацький мосту, Запорізькому шосе та у центрі міста.
Зимову погоду можна сьогодні спостерігати й в інших містах області. В Нікополі дехто вже навіть зліпив перших сніговиків.
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