У Дніпрі 17-річна дівчина намагалася вкоротити собі життя на Центральному мосту

Про це повідомляє ІА “Інформатор” з посиланням на власні джерела.
Дівчина стрибнула з моста у воду, але її встигли врятувати від загибелі.
Після НП підлітка ушпиталили до лікарні.
На щастя. зараз загрози її життю немає.
Редакція наголошує, не треба ігнорувати тривалий депресивний стан свої близьких, особливо дітей.
У місті працює гаряча лінія психологічної допомоги Дніпропетровської ОДА (0800-505-085) та Дніпропетровський центр соціально-психологічної допомоги (376-53-83, 748-07-39).
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