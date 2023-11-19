В Днепре выпал первый снег: где сейчас затруднено движение

Большую часть дня в городе шел дождь, но к вечеру выпал первый снег.
Из-за осадков на некоторых улицах стоят пробки.
В частности, затруднено движение на улицах Маршала Малиновского и Богдана Хмельницкого.
Пробки на Кайдакском мосту, Запорожском шоссе и в центре города.
Зимнюю погоду сегодня можно наблюдать и в других городах области. В Никополе некоторые уже даже слепили первых снеговиков.
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