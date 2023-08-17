У Дніпрі викрили освітянина, який просував на роботі проросійські наративи

У Дніпрі викрили працівника сфери освіти, який глорифікував дії росіян.

Про це повідомили в СБУ.

Дніпрянин, який працює у сфері освіти, просував на своїй роботі наративи кремлівської пропаганди. Під час спілкування з близькими друзями та колегами чоловік відкрито хвалив дії держави-терористки. Освітянин вважав окупацію Херсонщини та Запоріжжя правильним розвитком подій та заперечував збройну агресію РФ проти України.

Освітянин підтримував курс політичного керівництва держави-агресора і глорифікував дії ворожої армії.

Крім цього, затримали мешканця Новомосковського району, який поширював у соцмережах публічні заклики підтримувати армію РФ.

Співробітники СБУ викрили фанатів «руського миру» і припинили ворожу агітацію. Обом оголосили про підозру в колабораційній діяльності.

Читайте також:

Українська

Автор: