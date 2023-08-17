В Днепре разоблачили педагога, продвигавшего на работе пророссийские нарративы

В Днепре разоблачили работника сферы образования, глорифицировавшего действия россиян.

Об этом сообщили в СБУ.

Днепрянин, работающий в сфере образования, продвигал на своей работе нарративы кремлевской пропаганды. Во время общения с близкими друзьями и коллегами мужчина открыто хвалил действия государства-террористки. Педагог считал оккупацию Херсонщины и Запорожья правильным развитием событий и отрицал вооруженную агрессию РФ против Украины.

Педагог поддерживал курс политического руководства государства-агрессора и глорифицировал действия вражеской армии.

Кроме этого, задержан житель Новомосковского района, распространявший в соцсетях публичные призывы поддерживать армию РФ.

Сотрудники СБУ разоблачили фанатов «русского мира» и прекратили враждебную агитацию. Обеим объявили о подозрении в коллаборационной деятельности.

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