У Дніпрі викрили осередок псевдорелігійної секти АллатРа, яка закликала бомбити Україну

Псевдорелігійна секта АллатРа, яка просувала антиукраїнські меседжі, мала осередок у Дніпрі.

Служба безпеки України та Нацполіція нейтралізувала міжнародну злочинну організацію АллатРа.

Це псевдорелігійна секта, яка проповідувала викривлену версію “місіонерства”, а також мала виражені антиукраїнські погляди. Ще до війни організатори та учасники угрупування просували наративи, які діяли на користь спецслужб РФ, а саме закликали до створення “союзу слов’янських народів”. На думку сектантів, очолити його мав російський президент.

Усього в Україні діяли 20 осередків секти. АллатРа мала свої представництва у низці обласних центрів. Зокрема, і в Дніпрі.

АллатРа створила мережу власних медіа та інтернет-ресурсів, телеграм-каналів та сторінок у соцмережі “ТікТок”, а також ютуб-канал, де назбиралося понад пів мільйона фоловерів.

Після початку збройної агресії у 2022 році, через свій “медіа-холдинг” сектанти публікували пропагандистські “дописи” та відео, просуваючи прокремлівські наративи через ідеї так званого “благотворчого суспільства”.

Серед іншого – вони агітували за те, щоб російські окупанти здійснювали масовані ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі українських міст.

Лідери угрупування втекли за кордон навесні 2022 року до однієї зі країн Європи, звідки продовжили свою діяльність. Проросійська секта створила власні “філії” на території рф, білорусі та ще декількох країн Європи, Центральної Азії та США.

Під час обшуків в “осередках” секти та у помешканнях фігурантів на Київщині, а також у Дніпропетровській, Кіровоградській, Волинській, Сумській та Харківській областях виявлено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, літературу, документи та інші докази незаконної діяльності.

Верхівку АллантРи підозрюють:

ч. 1, ч. 2 ст. 111 (державна зрада);

ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ст. 436-1 (пропаганда комуністичного тоталітарного режиму);

ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Триває розслідування для встановлення всіх учасників злочинної організації та притягнення їх до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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