У Дніпрі видно часткове сонячне затемнення (ФОТО)

25 жовтня у Дніпрі можна спостерігати часткове сонячне затемнення

У Дніпрі сонячне затемнення почалося о 12:29. О 13:45 буде пік, коли місяць повністю закриє сонце, а уже 14:59 все закінчиться.

Зазначимо, що це часткове затемнення, місяць закриє сонце тільки на 60%.

Не зважаючи на те, що сьогодні досить хмарно, сонячне затемнення видно і нашому міста. Дніпряни діляться в соцмережах фотографіями цього природного явища.

Зазначимо, що ні в якому разі не можна дивитися на сонце не захищеними очима. Для цього можна використати окуляри зварювальника, а якщо таких немає – сфотографувати на телефон небесне світило, і переглянути фото.

Ми зібрали деякі із них для вас.

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