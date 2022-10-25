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У Дніпрі видно часткове сонячне затемнення (ФОТО)

Сьогодні 13:27
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25 жовтня у Дніпрі можна спостерігати часткове сонячне затемнення

Новости Днепра про У Дніпрі видно часткове сонячне затемнення (ФОТО)

У Дніпрі сонячне затемнення почалося о 12:29. О 13:45 буде пік, коли місяць повністю закриє сонце, а уже 14:59 все закінчиться. 

Зазначимо, що це часткове затемнення, місяць закриє сонце тільки на 60%.

Не зважаючи на те, що сьогодні досить хмарно, сонячне затемнення видно і нашому міста. Дніпряни діляться в соцмережах фотографіями цього природного явища. 

Зазначимо, що ні в якому разі не можна дивитися на сонце не захищеними очима. Для цього можна використати окуляри зварювальника, а якщо таких немає – сфотографувати на телефон небесне світило, і переглянути фото. 

Ми зібрали деякі із них для вас. 

Новости Днепра про У Дніпрі видно часткове сонячне затемнення (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі видно часткове сонячне затемнення (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі видно часткове сонячне затемнення (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі видно часткове сонячне затемнення (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі видно часткове сонячне затемнення (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі видно часткове сонячне затемнення (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі видно часткове сонячне затемнення (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі видно часткове сонячне затемнення (ФОТО)

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Новости Днепра про У Дніпрі видно часткове сонячне затемнення (ФОТО)Українська

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