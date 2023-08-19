У Дніпрі ввели систему електронного бронювання місця для поховання

Міськрада Дніпра впровадила систему електронного бронювання місця для поховання.

Чиновники пояснюють, що це зроблено для того, щоб виключити “корупційну складову”.

Дніпро – єдине місто в Україні де запущена така послуга. Скористатися сервісом можна, як онлайн на сайті, так і завітавши до ЦНАП або управлінь соціального захисту населення міста. Під час чергування я переконався, що система працює справно», – зазначив Андрій Пригожин, директор департаменту інформаційних технологій ДМР.

Забронювати місце на цвинтарі можна за 2605 грн.

Бронювання поки що можна оформити на кладовищах по вул. Мукачівській та вул. Богуна.

При собі треба мати паспорт замовника поховання, довідку про причину смерті та довідку про смерть.

Вперше про таку можливість заговорили приблизно місяць тому, а зараз послугою вже можна скористатися.

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