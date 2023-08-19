Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі ввели систему електронного бронювання місця для поховання

Сьогодні 16:08
просмотров

Міськрада Дніпра впровадила систему електронного бронювання місця для поховання.

Новости Днепра про У Дніпрі ввели систему електронного бронювання місця для поховання

Чиновники пояснюють, що це зроблено для того, щоб виключити “корупційну складову”.

Дніпро – єдине місто в Україні де запущена така послуга. Скористатися сервісом можна, як онлайн на сайті, так і завітавши до ЦНАП або управлінь соціального захисту населення міста. Під час чергування я переконався, що система працює справно», – зазначив Андрій Пригожин, директор департаменту інформаційних технологій ДМР.

Забронювати місце на цвинтарі можна за 2605 грн. 

Бронювання поки що можна оформити на кладовищах по вул. Мукачівській та вул. Богуна. 

При собі треба мати паспорт замовника поховання, довідку про причину смерті та довідку про смерть. 

Вперше про таку можливість заговорили приблизно місяць тому, а зараз послугою вже можна скористатися.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі ввели систему електронного бронювання місця для похованняУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі ввели систему електронного бронювання місця для похованняРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Дніпропетровщині загорілася вантажівка (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 14:57
На Дніпропетровщині загорілася вантажівка (ФОТО)

Сьогодні на проспекті Миру у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області…

Ракетний удар по Чернігову: загинуло 5 людей, багато постраждалих
Новини Дніпра
Сьогодні 13:44
Ракетний удар по Чернігову: загинуло 5 людей, багато постраждалих

Сьогодні у центрі Чернігова пролунали вибухи, попередньо відомо про 5…

Геолокація творить дива: у Дніпрі затримали телефонного крадія
Новини Дніпра
Сьогодні 12:28
Геолокація творить дива: у Дніпрі затримали телефонного крадія

У Дніпрі затримали чоловіка, який займався крадіжками у транспорті.

На Дніпропетровщині рятувальники витягнули чоловіка з палаючого будинка
Новини Дніпра
Сьогодні 11:34
На Дніпропетровщині рятувальники витягнули чоловіка з палаючого будинка

Сьогодні зранку в житловому будинку на вулиці Українська у місті Кривий…

Наверх