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В Днепре ввели систему электронного бронирования места для погребения

Сегодня 16:08
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Горсовет Днепра внедрил систему электронного бронирования места для захоронения.

Новости Днепра про В Днепре ввели систему электронного бронирования места для погребения

Чиновники объясняют, что это сделано для того, чтобы исключить «коррупционную составляющую».

Днепр – единственный город в Украине, где запущена такая услуга. Воспользоваться сервисом можно, как онлайн на сайте, так и посетив ЦНАП или управления социальной защиты населения города. Во время дежурства я убедился, что система работает исправно», – отметил Андрей Пригожин, директор департамента информационных технологий ДМР.

Забронировать место на кладбище можно за 2605 грн.

Бронирование пока можно оформить на кладбищах по ул. Мукачевской и ул. Богуна.

При себе нужно иметь паспорт заказчика захоронения, справку о причине смерти и справку о смерти.

Впервые о такой возможности заговорили около месяца назад, а сейчас услугой уже можно воспользоваться.

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