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Ракетний удар по Чернігову: загинуло 5 людей, багато постраждалих

Сьогодні 13:44
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Сьогодні у центрі Чернігова пролунали вибухи, попередньо відомо про 5 загиблих.

Новости Днепра про Ракетний удар по Чернігову: загинуло 5 людей, багато постраждалих

На цю хвилину відомо про 42 постраждалих внаслідок влучання ракети.

“Суботній святковий ранок. Люди йшли з церкви з корзинками посвячених яблук… Станом на 13:00 відомо про 42 постраждалих внаслідок російського удару по Драмтеатру в Чернігові. Загинуло 5 осіб”, – зазначили в МВС.

Від удару постраждали 11 дітей. Можливо і серед загиблих є неповнолітні. 

Ракета вдарила по міському Драмтеатру. Редакція висловлює глибокі співчуття сім’ям загиблих. 

Також сьогодні лунали вибухи на околицях Києва. За попередніми даними, експерти ДНДКЦ проводили експертизу вибухонебезпечних предметів і, на жаль, відбулась детонація.

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Новости Днепра про Ракетний удар по Чернігову: загинуло 5 людей, багато постраждалихУкраїнська

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