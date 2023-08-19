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  • На Дніпропетровщині рятувальники витягнули чоловіка з палаючого будинка

На Дніпропетровщині рятувальники витягнули чоловіка з палаючого будинка

Сьогодні 11:34
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Сьогодні зранку в житловому будинку на вулиці Українська у місті Кривий Ріг сталася пожежа.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині рятувальники витягнули чоловіка з палаючого будинка

На місце близько 7 години ранку приїхали дві бригади рятувальників.

Пожежа виникла в одноповерховому житловому будинку на території приватного домоволодіння. 

Вогнеборці змогли врятувати 56-річного чоловіка. Надзвичайники витягли потерпілого на вулицю і передали медикам.

Попередній діагноз — отруєння продуктами горіння. Пожежу змогли повністю загасити через годину.

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