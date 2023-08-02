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У Дніпрі врятували малюка з екстремально низькою вагою та вродженим сепсисом

Сьогодні 10:28
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У Дніпрі рятували передчасно народженого малюка, який хворів на грибковий сепсис.

Новости Днепра про У Дніпрі врятували малюка з екстремально низькою вагою та вродженим сепсисом

Про процес лікування малюка розповіли у профільному медзакладі. 

Хлопчик народився недоношеним, на 25 тижні гестації. Медики кажуть, що виходити передчасно народжених малюків з екстремально низькою вагою тіла важко, але цілком можливо. Проте у немовляти діагностували грибковий сепсис. Для такої маленької дитини це майже смертний вирок. 

Вилікувати недоношену дитину з вродженим грибковим сепсисом (підтвердженим бактеріологічними дослідженнями), народжену у віці 25 тижнів гестації, вдається далеко не кожному шпиталю навіть в економічно розвинених країнах, – зазначили медики.

Проте медики не здалися та розпочали тривале лікування. Досить довго малюк був на ШВЛ, йому провели тритижневий курс антимікотичних препаратів, багаторазові гемотранфузії, антибактеріальної терапії.
 
Усі старання лікарів не були марними, тож через деякий час батьки змогли потримати на руках свого сина. 
 
Завдяки наполегливим зусиллям колективу лікарні та родини, ми маємо ще одного здорового випускника нашого відділення! Рости здоровим, малюк! – кажуть лікарі. 
 

Новости Днепра про У Дніпрі врятували малюка з екстремально низькою вагою та вродженим сепсисом

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Новости Днепра про У Дніпрі врятували малюка з екстремально низькою вагою та вродженим сепсисомУкраїнська

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