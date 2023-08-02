У Дніпрі врятували малюка з екстремально низькою вагою та вродженим сепсисом

Про процес лікування малюка розповіли у профільному медзакладі.
Хлопчик народився недоношеним, на 25 тижні гестації. Медики кажуть, що виходити передчасно народжених малюків з екстремально низькою вагою тіла важко, але цілком можливо. Проте у немовляти діагностували грибковий сепсис. Для такої маленької дитини це майже смертний вирок.
Вилікувати недоношену дитину з вродженим грибковим сепсисом (підтвердженим бактеріологічними дослідженнями), народжену у віці 25 тижнів гестації, вдається далеко не кожному шпиталю навіть в економічно розвинених країнах, – зазначили медики.
Завдяки наполегливим зусиллям колективу лікарні та родини, ми маємо ще одного здорового випускника нашого відділення! Рости здоровим, малюк! – кажуть лікарі.
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