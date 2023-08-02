Сьогодні у Дніпрі масштабне відключення світла: не буде 12 годин (АДРЕСИ)

Сьогодні, 2 серпня, у Дніпрі багато мешканців залишаться без світла на 12 годин – з 8:00 до 20:00.
Причина – проведення планових ремонтних робіт.
Про це повідомили у Telegram-каналі “ЦЕКу”.
Так, 2 серпня з 8:00 до 20:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
А також з 08:00 до 18:30 буде припинено подачу електроенергії за адресами:
Зарядіть телефон та повербанк!
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