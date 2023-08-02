Сьогодні у Дніпрі масштабне відключення світла: не буде 12 годин (АДРЕСИ)

Підготуйтеся!

Сьогодні, 2 серпня, у Дніпрі багато мешканців залишаться без світла на 12 годин – з 8:00 до 20:00.

Причина – проведення планових ремонтних робіт.

Про це повідомили у Telegram-каналі “ЦЕКу”.

Так, 2 серпня з 8:00 до 20:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Ангарська: 1-14;

вул. Арбатська: 34, 34-А, 36-38, 38-А, 39-49, 51, 53, 55;

вул. Астраханська: 1-7, 7-А, 8-22;

вул. Ачинська: 1-9 (непарні);

вул. Березнева: 7, 9, 11, 13;

вул. Відрадна: 1, 2, 2А, 3-6, 6-Б, 7, 8, 10-13;

вул. Говорова: 1, 1-А, 2, 2А, 3-8, 10-16 (парні);

вул. Костянтинівська: 1, 10, 11, 12, 12-А, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

вул. Ленська 1, 12-А, 2;

вул. Макаренка: 1-8, 8-А, 9-15, 15-А, 16-22, 22-А, 23-27, 29, 31;

вул. Моцарта: 1, 2;

вул. Олександри Риндовської: 42-45, 47-65 (непарні), 66, 67, 67-А, 68-80, 82-88, 88-А, 89-92, 94-118 (парні);

вул. Павла Тичини: 1, 1-В, 3, 5, 7; вул. Патріотична: 1-13 (непарні), 15-А, 15-Б, 17, 19, 21;

вул. Печерська: 1, 1-А, 2, 3, 3-А, 4-7, 9-17 (непарні);

вул. Серпуховська: 1, 2;

вул. Солідарна: 1, 1-А, 3-15 (непарні);

вул. Солом’янська: 4, 6, 8, 10, 17, 18, 24, 28, 42, 56;

вул. Софіївська: 1;

вул. Сурська: 110-117, 119-129, 131-143 (непарні);

вул. Філатова: 1-5, 7. А також з 08:00 до 18:30 буде припинено подачу електроенергії за адресами:

с. Карпівка: вул. Центральна: 1-7, 207;

с. Партизанське: вул. Заводська: 25, 25-А, 27, 28, 34;

вул. Шкільна: 53-А.

Зарядіть телефон та повербанк!

Читайте також:

Українська

Автор: