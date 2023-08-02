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Сегодня в Днепре масштабное отключение света: не будет 12 часов (АДРЕСА)

Сегодня 06:45
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Подготовьтесь!

Новости Днепра про Сегодня в Днепре масштабное отключение света: не будет 12 часов (АДРЕСА)

Сегодня, 2 августа, в Днепре многие жители останутся без света на 12 часов – с 8:00 до 20:00.

Причина – проведение плановых ремонтных работ.

Об этом сообщили в Telegram-канале «ЦЭКа».

Так, 2 августа с 8:00 до 20:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Ангарская: 1-14;
  • ул. Арбатская: 34, 34-А, 36-38, 38-А, 39-49, 51, 53, 55;
  • ул. Астраханская: 1-7, 7-А, 8-22;
  • ул. Ачинская: 1-9 (нечетные);
  • ул. Мартовская: 7, 9, 11, 13;
  • ул. Отрадная: 1, 2, 2А, 3-6, 6-Б, 7, 8, 10-13;
  • ул. Говорова: 1, 1-А, 2, 2А, 3-8, 10-16 (четные);
  • ул. Константиновская: 1, 10, 11, 12, 12-А, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
  • ул. Ленская 1, 12-А, 2;
  • ул. Макаренко: 1-8, 8-А, 9-15, 15-А, 16-22, 22-А, 23-27, 29, 31;
  • ул. Моцарта: 1, 2;
  • ул. Александры Рындовской: 42-45, 47-65 (нечетные), 66, 67, 67-А, 68-80, 82-88, 88-А, 89-92, 94-118 (четные);
  • ул. Павла Тычины: 1, 1-В, 3, 5, 7;
  • ул. Патриотическая: 1-13 (нечетные), 15-А, 15-Б, 17, 19, 21;
  • ул. Печерская: 1, 1-А, 2, 3, 3-А, 4-7, 9-17 (нечетные);
  • ул. Серпуховская: 1, 2;
  • ул. Солидарная: 1, 1-А, 3-15 (нечетные);
  • ул. Соломенская: 4, 6, 8, 10, 17, 18, 24, 28, 42, 56;
  • ул. Софиевская: 1;
  • ул. Сурская: 110-117, 119-129, 131-143 (нечетные);
  • ул. Филатова: 1-5, 7.

А также с 08:00 до 18:30 будет прекращена подача электроэнергии по адресам:

  • с. Карповка: ул. Центральная: 1-7, 207;
  • с. Партизанское: ул. Заводская: 25, 25-А, 27, 28, 34;
  • ул. Школьная: 53-А.

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Новости Днепра про Сегодня в Днепре масштабное отключение света: не будет 12 часов (АДРЕСА)Українська Новости Днепра про Сегодня в Днепре масштабное отключение света: не будет 12 часов (АДРЕСА)Русский

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