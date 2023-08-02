Сегодня в Днепре масштабное отключение света: не будет 12 часов (АДРЕСА)

Сегодня, 2 августа, в Днепре многие жители останутся без света на 12 часов – с 8:00 до 20:00.
Причина – проведение плановых ремонтных работ.
Об этом сообщили в Telegram-канале «ЦЭКа».
Так, 2 августа с 8:00 до 20:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
А также с 08:00 до 18:30 будет прекращена подача электроэнергии по адресам:
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