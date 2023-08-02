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В Днепре спасли малыша с экстремально низким весом и врожденным сепсисом

Сегодня 10:28
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В Днепре спасали преждевременно рожденного малыша, который болел грибковым сепсисом.

Новости Днепра про В Днепре спасли малыша с экстремально низким весом и врожденным сепсисом

О процессе лечения малыша рассказали в профильном медучреждении.

Мальчик родился недоношенным, на 25 неделе гестации. Медики говорят, что выходить преждевременно родившихся малышей с экстремально низким весом тела тяжело, но вполне возможно. Однако у младенца диагностировали грибковый сепсис. Для такого маленького ребенка это почти смертный приговор.

Вылечить недоношенного ребенка с врожденным грибковым сепсисом (подтвержденным бактериологическими исследованиями), родившемуся в возрасте 25 недель гестации, удается далеко не каждому госпиталю даже в экономически развитых странах, — отметили медики.

Однако медики не сдались и начали продолжительное лечение. Довольно долго малыш был на ИВЛ, ему провели трехнедельный курс антимикотических препаратов, многократные гемотранфузии, антибактериальную терапию.

Все старания врачей не были напрасны, так что через некоторое время родители смогли подержать на руках своего сына.

Благодаря упорным усилиям коллектива больницы и семьи, у нас есть еще один здоровый выпускник нашего отделения! Расти здоровым, малыш! – говорят врачи.

 

Новости Днепра про В Днепре спасли малыша с экстремально низким весом и врожденным сепсисом

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