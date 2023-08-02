Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі 17 рятувальників гасили пожежу у багатоповерхівці на Надії Алексєєнко: що відомо (ВІДЕО)

У Дніпрі 17 рятувальників гасили пожежу у багатоповерхівці на Надії Алексєєнко: що відомо (ВІДЕО)

Сьогодні 07:15
просмотров

Учора пізно ввечері на лінію "101" повідомили про пожежу в одній із багатоповерхівок на вулиці Надії Алексєєнко.

Новости Днепра про У Дніпрі 17 рятувальників гасили пожежу у багатоповерхівці на Надії Алексєєнко: що відомо (ВІДЕО)

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 22:53.

Рятувальники, прибувши за вказаною адресою, встановили, що займання виникло в коридорі квартири, розташованої на передостанньому поверсі 14-поверхового житлового будинку.

Новости Днепра про У Дніпрі 17 рятувальників гасили пожежу у багатоповерхівці на Надії Алексєєнко: що відомо (ВІДЕО)

Пожежу локалізували о 23:17 та ліквідували о 23:40.

Вогонь знищив домашнє майно, пошкодив двері та оздоблення стін у квартирі на площі 10 кв. м.

Новости Днепра про У Дніпрі 17 рятувальників гасили пожежу у багатоповерхівці на Надії Алексєєнко: що відомо (ВІДЕО)

Новости Днепра про У Дніпрі 17 рятувальників гасили пожежу у багатоповерхівці на Надії Алексєєнко: що відомо (ВІДЕО)

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння займання залучили 17 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі 17 рятувальників гасили пожежу у багатоповерхівці на Надії Алексєєнко: що відомо (ВІДЕО)Українська

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі летять вниз ціни на українські кавуни: скільки коштує кілограм баштанних
Новини Дніпра
Вчора 21:59
У Дніпрі летять вниз ціни на українські кавуни: скільки коштує кілограм баштанних

У Дніпрі стартував повноцінний сезон баштанних.

Чи можуть відключити абонента у Дніпрі через двозонний лічильник електроенергії
Новини Дніпра
Вчора 21:20
Чи можуть відключити абонента у Дніпрі через двозонний лічильник електроенергії

Представники Yasno розповіли, чи можна відключити абонента через двозонний лічильник.

У Дніпрі показали нереалізований проєкт футуристичного кінотеатру на лівому березі (ФОТО)
Новини Дніпра
Вчора 20:38
У Дніпрі показали нереалізований проєкт футуристичного кінотеатру на лівому березі (ФОТО)

У мережі показали один із нереалізованих проєктів будівництва кінотеатру на…

На поверхні річки у Дніпропетровській області знайшли тіло чоловіка
Новини Дніпра
Вчора 19:57
На поверхні річки у Дніпропетровській області знайшли тіло чоловіка

У Дніпропетровській області з річки дістали тіло чоловіка.

Наверх