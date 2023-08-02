У Дніпрі 17 рятувальників гасили пожежу у багатоповерхівці на Надії Алексєєнко: що відомо (ВІДЕО)

Учора пізно ввечері на лінію "101" повідомили про пожежу в одній із багатоповерхівок на вулиці Надії Алексєєнко.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 22:53.

Рятувальники, прибувши за вказаною адресою, встановили, що займання виникло в коридорі квартири, розташованої на передостанньому поверсі 14-поверхового житлового будинку.

Пожежу локалізували о 23:17 та ліквідували о 23:40.

Вогонь знищив домашнє майно, пошкодив двері та оздоблення стін у квартирі на площі 10 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння займання залучили 17 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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