Деякі мешканці Дніпра мають право піти на пенсію у 50 років: кого це стосується

Зазвичай, українці мають право виходити на пенсію у 60-65 років - за наявності певного страхового стажу.

Але є категорії громадян, які мають право достроково вийти на пенсію у 50 років за умови наявності 15 років страхового стажу

Це жінки, які народили п’ятьох або більше дітей.

Про це повідомили у Мінреінтеграції.

Багатодітний батько також має право на отримання дострокової пенсії за умови, якщо мати не скористалася своїм правом або у разі її відсутності. Зауважимо, що багатодітний батько має право вийти на пенсію у 55 років за наявності 20 років страхового стажу.

Документи, які потрібні для призначення пенсії:

Документ, що посвідчує особу. Документ, що засвідчує набутий страховий стаж. Свідоцтва про народження дітей чи їхні паспорти.

Куди та коли варто подавати заяву?

Заяву про призначення дострокової пенсії можна подати до органу Пенсійного фонду в термін не раніше, ніж за один місяць до виповнення пенсійного віку (50-річчя для жінок) і бажано не пізніше трьох місяців з дня досягнення цього віку. Якщо заява була подана своєчасно, виплати надходитимуть з дня 50-річчя.

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