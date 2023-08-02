Деякі мешканці Дніпра мають право піти на пенсію у 50 років: кого це стосується

Але є категорії громадян, які мають право достроково вийти на пенсію у 50 років за умови наявності 15 років страхового стажу
Це жінки, які народили п’ятьох або більше дітей.
Про це повідомили у Мінреінтеграції.
Багатодітний батько також має право на отримання дострокової пенсії за умови, якщо мати не скористалася своїм правом або у разі її відсутності. Зауважимо, що багатодітний батько має право вийти на пенсію у 55 років за наявності 20 років страхового стажу.
Документи, які потрібні для призначення пенсії:
Куди та коли варто подавати заяву?
Заяву про призначення дострокової пенсії можна подати до органу Пенсійного фонду в термін не раніше, ніж за один місяць до виповнення пенсійного віку (50-річчя для жінок) і бажано не пізніше трьох місяців з дня досягнення цього віку. Якщо заява була подана своєчасно, виплати надходитимуть з дня 50-річчя.
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