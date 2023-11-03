У Дніпрі водій збив пішохода насмерть та втік з місця ДТП

Від отриманих травм чоловік помер.
Як повідомили в поліції, ДТП сталася 3 листопада близько 17.10 на проспекті Богдана Хмельницького в районі перехрестя з вул. Запорізьке шосе.
Як попередньо з’ясували правоохоронці, невстановлений водій, керуючи автомобілем, скоїв наїзд на пішохода. Травми виявилися несумісними із життям.
Свідків та очевидців дорожньо-транспортної пригоди, які мають будь-яку інформацію щодо водія або марки автомобіля, просимо звернутися за телефоном: 067 609 92 28, 067 984 61 74.
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