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В Днепре водитель сбил пешехода насмерть и скрылся с места ДТП

Сегодня 20:14
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В Днепре 3 ноября водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия.

Новости Днепра про В Днепре водитель сбил пешехода насмерть и скрылся с места ДТП

От полученных травм мужчина скончался.

Как сообщили в полиции, ДТП произошло 3 ноября около 17.10 на проспекте Богдана Хмельницкого в районе перекрестка с ул. Запорожское шоссе.

Как предварительно выяснили правоохранители, неустановленный водитель, управляя автомобилем, совершил наезд на пешехода. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Свидетелей и очевидцев ДТП, имеющих любую информацию о водителе или марке автомобиля, просим обратиться по телефону: 067 609 92 28, 067 984 61 74.

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