В Днепре водитель сбил пешехода насмерть и скрылся с места ДТП

От полученных травм мужчина скончался.
Как сообщили в полиции, ДТП произошло 3 ноября около 17.10 на проспекте Богдана Хмельницкого в районе перекрестка с ул. Запорожское шоссе.
Как предварительно выяснили правоохранители, неустановленный водитель, управляя автомобилем, совершил наезд на пешехода. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Свидетелей и очевидцев ДТП, имеющих любую информацию о водителе или марке автомобиля, просим обратиться по телефону: 067 609 92 28, 067 984 61 74.
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