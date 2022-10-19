У Дніпрі водій 107-ї маршрутки сів за кермо під наркотиками

У Дніпрі водій маршрутки №107 сів за кермо у стані наркотичного сп'яніння.

Патрульні виявили це під час профілактичної перевірки міського пасажирського транспорту.

Вони запропонували чоловіку пройти медогляд у встановленому законом порядку в лікарні. Водій погодився.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції.

Лікар підтвердив, що водій вживав наркотики. За цим фактом патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

Нагадаємо: водіям, які сіли за кермо у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння, погрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень або позбавлення права керування на рік.

Якщо протягом року порушення повториться, то зловмиснику доведеться заплатити вже 34 тисячі гривень штрафу. Також його позбавлять прав на три роки й вилучать в нього машину.

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