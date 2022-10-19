Мер Дніпра розповів, як отримати до 500 тис гривень компенсації за зруйноване обстрілами майно

Під час вчорашнього обстрілу Дніпра вибуховою хвилею пошкодило близько 30 будинків. У мерії розповіли, що робити та куди звертатися, щоб отримати компенсацію за пошкоджене майно.

За словами міської влади, у найближчі місяці почнуться виплати компенсацій людям, чиє майно постраждало від російських обстрілів. Повідомляється, що сума допомоги зросла в 10 разів – можна отримати до 500 тисяч гривень. Претендувати можуть містяни, ті і яким побило вікна і ті яким повністю зруйнували оселі. Про це пише мер Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці в соцмережах.

Що треба робити?

Перше. За оцінкою пошкоджень, завданих російськими ракетами чи вибуховими хвилями від них, треба звернутися до адміністрації свого району. Там для цього вже створено спеціальні комісії.

Друге. Написати заяву на ім’я міського голови та скласти загальний пакет документів. Із цим також допоможуть в адміністрації.

У заяві потрібно зазначити обставини, за яких сталося руйнування, а також своє місце реєстрації, контактний телефон, серію і номер українського паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер).

Решта документів:

копія паспорта громадянина України (заявника) або копія ID-картки з додаванням копії витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання або копії довідки про реєстрацію місця проживання особи;

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера) громадянина (або копія документа, що свідчить про відмову в його отриманні);

копії документів, що засвідчують право власності чи право володіння, користування пошкодженим майном (за наявності);

акт комісії з обстеження пошкоджених будівель і споруд, об’єктів незавершеного будівництва внаслідок збройної агресії Російської Федерації адміністрацій районів Дніпровської міської ради;

за потреби – акт і звіт технічного обстеження, що складається залученими фахівцями на замовлення адміністрацій районів Дніпровської міської ради, якщо оцінка ступеня пошкоджень та збитків потребує такого обстеження.

Сподіваємося, що вам не знадобиться ця пам’ятка, але краще збережіть посилання на цей матеріал.

Читайте також:

Українська

Автор: