21 баночка закруток з одного гриба: на Дніпропетровщині ростут гігантські печериці (ФОТО)

На Дніпропетровщині в розпалі сезон грибів і місцеві мешканці збирають новий урожай, щоб зробити запаси на зиму. Іноді вдається знайшли справжній скарб.

У спільноті Грибники Дніпра на фейсбук, мешканці області хвастаються своїм уловом.

Ось до прикладу Vladyslav Prokopovych поділився неймовірною знахідкою. Його брат знайшов величезний гриб. Автор допису зазначив, що з одного гриба вдалося законсервувати 21 баночку закруток.

За словами Владислава, вага цього велетня – майже 7 кілограм. У коментарях зазначили, що це головач гігантський – такий вид грибів, який має неймовірний смак та ніжку м’якоть.

Не такий вражаючий, але гарний улов показали грибники із Царичанського району. Місцева мешканка Альона Луцик показала свою знахідку. Збирали печериці лугові в селі Могилів.

Зазначимо, що з дикорослими грибами треба бути обережними, і якщо ви не впевнені, що зібраний сорт грибів безпечний, краще їх не вживати в їжу.

Читайте також:

Українська

Автор: