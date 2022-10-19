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  • 21 баночка закруток з одного гриба: на Дніпропетровщині ростут гігантські печериці (ФОТО)

21 баночка закруток з одного гриба: на Дніпропетровщині ростут гігантські печериці (ФОТО)

Сьогодні 12:43
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На Дніпропетровщині в розпалі сезон грибів і місцеві мешканці збирають новий урожай, щоб зробити запаси на зиму. Іноді вдається знайшли справжній скарб.

У спільноті Грибники Дніпра на фейсбук, мешканці області хвастаються своїм уловом. 

Ось до прикладу Vladyslav Prokopovych поділився неймовірною знахідкою. Його брат знайшов величезний гриб. Автор допису зазначив, що з одного гриба вдалося законсервувати 21 баночку закруток.

Новости Днепра про 21 баночка закруток з одного гриба: на Дніпропетровщині ростут гігантські печериці (ФОТО)

За словами Владислава, вага цього велетня – майже 7 кілограм. У коментарях зазначили, що це головач гігантський – такий вид грибів, який має неймовірний смак та ніжку м’якоть.

 

Новости Днепра про 21 баночка закруток з одного гриба: на Дніпропетровщині ростут гігантські печериці (ФОТО)

 

Не такий вражаючий, але гарний улов показали грибники із Царичанського району. Місцева мешканка Альона Луцик показала свою знахідку. Збирали печериці лугові в селі Могилів. 

Новости Днепра про 21 баночка закруток з одного гриба: на Дніпропетровщині ростут гігантські печериці (ФОТО)

Зазначимо, що з дикорослими грибами треба бути обережними, і якщо ви не впевнені, що зібраний сорт грибів безпечний, краще їх не вживати в їжу. 

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Новости Днепра про 21 баночка закруток з одного гриба: на Дніпропетровщині ростут гігантські печериці (ФОТО)Українська

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