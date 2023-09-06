У Дніпрі вночі в Новокодацькому районі помітили сильну пожежу: коментар ДСНС

Там горів дах одноповерхового житлового будинку.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетрвоькій області. Виклик на лінію “101” надійшов о 00:03.
ДСНС-ники оперативно прибули на місце та приступили до гасіння займання. Його локалізували о 00:31 та ліквідували о 01:32.
Вогонь знищив дах житлового будинку та домашнє майно на горищі, пошкодив оздоблення стін всередині будинку на загальній площі 80 кв. м.
На щастя, ніхто не постраждав.
До гасіння пожежі залучили 7 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
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