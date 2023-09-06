В Днепре ночью в Новокодакском районе заметили сильный пожар: комментарий ГСЧС

Там горела крыша одноэтажного жилого дома.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 00:03.
ГСЧС-ники оперативно прибыли на место и приступили к тушению возгорания. Его локализовали в 00:31 и ликвидировали в 01:32.
Огонь уничтожил кровлю жилого дома и домашнее имущество на чердаке, повредил отделку стен внутри дома на общей площади 80 кв. м.
К счастью, никто не пострадал.
К тушению пожара привлекли 7 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
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