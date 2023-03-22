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  • Є постраждалі: у Дніпрі внаслідок ДТП перекинувся грузовик “Епіцентру” (ФОТО)

Є постраждалі: у Дніпрі внаслідок ДТП перекинувся грузовик “Епіцентру” (ФОТО)

Сьогодні 12:35
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22 березня в Дніпрі сталася ДТП з двома вантажівками.

Новости Днепра про Є постраждалі: у Дніпрі внаслідок ДТП перекинувся грузовик

Про це повідомляє Ситуаційний центр Дніпра. 

Попередньо відомо, що ДТП сталося близько 12 години дня. Внаслідок зіткнення з фурою, на проспекті Богдана Хмельницького перекинувся грузовик “Епіцентру”, який перевозив товари. 

Зараз є ускладнення дорожнього руху на перехресті проспекта Богдана Хмельницького та проїзду О. Гальченко, у напрямку вулиці Б.Кротова. Грузовик лежить на трамвайній колії, тому електротранспорт теж не курсує. 

Є постраждалі, про їх стан поки що нічого не відомо. На місці працює поліція. 

Мешканці Дніпра діляться своїми відео з місця аварії. Містяни зазначають, що водій фури порушив правила дорожнього руху та на великій швидкості підрізав вантажівку “Епіцентру”, яка внаслідок зіткнення перекинулася на трамвайну колію.

 

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