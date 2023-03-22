У Дніпрі у відділенні “Нової пошти” вкрали коштовну посилку

У Дніпрі невідомий чоловік вкрав посилку з поштового відділення.

Днями в одному із відділень Нової пошти в Соборному районі міста вкрали посилку вартістю 13 тисяч гривень.

До приміщення Нової пошти зайшов невідомий чоловік, який забрав коробку з посилкою, після чого втік в невідомому напрямку. Втім, уже ввечері під час патрулювання в місті, інспектори знайшли грабіжника, який підходив за прикметами.

Заявник упізнав зловмисника та підтвердив, що це саме він вкрав посилку. Чоловіка затримали та відправили у відділок для з’ясування обставин, про це повідомляє телеграм-канал “Дніпро Оперативний. Війна”.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині у відділенні Нової пошти зникло спорядження для собак рятувальників. Крім цього, у Кривому Розі судили поштарку, яка вкрала з посилки 2 ноутбуки.

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