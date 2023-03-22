Ведучий “Орла і решки” з Дніпра перейшов на українську: “Кнопка перекладу є в усіх”

Відомий дніпровський блогер Кирило Макашов, який прославився короткими та дотепними відеороликами з вивчення англійської, а також участю у тревел-шоу "Орел і Решка" у ролі ведучого, вирішив перейти на українську.

Це рішення було складним для блогера, адже свою аудиторію він збирав дуже довго і вона переважно російськомовна. Та незважаючи на це та закиди деяких підписників, що “йому заборонили розмовляти російською, надавили”, Кирило хоче розвивати україномовний контент та робити його найкрутішим.

І чому ж, нарешті, я вирішив перейти на українську? Попри думку «експертів» в коментарях можу сказати відверто — мені хочеться, щоб український медійний простір став найкрутішим. Це величезна підтримка своїх людей. Я хочу, щоб на ютубі завжди було що подивитись за сніданком чи вечерею, а в інсті завжди можна було б з чогось посміятись, поки їдеш на роботу…. Я розумію, що якийсь час буде важко і некомфортно, але від зараз я хочу репрезентувати себе як україномовний блогер і бути частиною україномовного інтернет-простору для українців. Наразі це з точки зору блогінга не вигідна позиція, але до дупи ту вигідність, – написав Кирило.

І додав, що “кнопка перекладу є в усіх, тож зрозуміють усі”.

Підписники Кирила переважно позитивно відреагували на такі зміни: “Це сильно”, “Кирило, дуже ціную такі кроки, та вірю, що все у Вас вийде!!! Мова – це наша ідентифікація, все буде Україна”, “Підтримую вас всім серцем” тощо.

Звісно, є і незадоволені, і засмучені користувачі: “У меня с кнопкой перевода получилась фигня. Не буду тратить время на попытку понять о чем речь. отписка”, “Очень жаль! Я молдаванка и, к сожалению, по-украински ничего не понимаю.. Я обожала ваш блог и ваше чувство юмора. Жаль, что больше ничего не пойму! Удачи вам”.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ведучий “Орла і решки” з Дніпра привітав жінок з 8 березня та отримав багато критики у мережі.

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