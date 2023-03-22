Міг згоріти живцем: у Кам’янському вогнеборці врятували чоловіка

У вівторок, 21 березня, о 15:33 на лінію «101» повідомили про займання квартири у багатоповерховому житловому будинку на вулиці Гайдамацькій у Кам’янському.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місце події оперативно виїхали рятувальники. Там вони встановили, що з вікна квартири на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку йде дим.

Надзвичайники потрапили всередину двокімнатної квартири та приступили до гасіння займання. Під час ліквідації пожежі співробітники ДСНС врятували чоловіка. Вони винесли його на свіже повітря та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Чоловіка, 1955 року народження, з попереднім діагнозом «отруєння продуктами горіння» госпіталізували до лікарні.

Займання локалізували о 15:52 та ліквідували о 16:00. Вогонь пошкодив домашнє майно на площі 2 кв. м.

До гасіння пожежі залучили 14 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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