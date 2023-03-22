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  • Есть пострадавшие: в Днепре в результате ДТП перевернулся грузовик «Эпицентра» (ФОТО)

Есть пострадавшие: в Днепре в результате ДТП перевернулся грузовик «Эпицентра» (ФОТО)

Сегодня 12:35
просмотров

22 марта в Днепре произошло ДТП с двумя грузовиками.

Новости Днепра про Есть пострадавшие: в Днепре в результате ДТП перевернулся грузовик

Об этом сообщает Ситуационный центр Днепра.

Предварительно известно, что ДТП произошло около 12 часов дня. В результате столкновения с фурой, на проспекте Богдана Хмельницкого перевернулся грузовик «Эпицентра», который перевозил товары.

Сейчас есть усложнение дорожного движения на перекрестке проспекта Богдана Хмельницкого и проезда А. Гальченко в направлении улицы Б.Кротова. Грузовик лежит на трамвайном пути, поэтому электротранспорт тоже не курсирует.

Есть пострадавшие, об их состоянии пока ничего не известно. На месте работает полиция.

Жители Днепра делятся своими видео с места аварии. Горожане отмечают, что водитель фуры нарушил правила дорожного движения и на большой скорости подрезал грузовик «Эпицентра», который в результате столкновения перевернулся на трамвайные пути.

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