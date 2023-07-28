Володимир Зеленський повідомив, що у Дніпрі росіяни влучили в будівлю СБУ та багатоповерхівку.
Президент оперативно провів розмови з СБУ, МВС, ДСНС та керівником ОВА.
Усі необхідні служби на місці.
Зробимо все, щоб притягнути Росію до повного покарання за агресію й терор проти наших людей. Ця сволота відповідатиме. Зробимо все заради справедливості, – зазначив президент.
Інформацію підтвердив і очільник ОВА Сергій Лисак. За його словами атакували багатоповерхівку та адмінбудівлю. На території останньої масштабна пожежа. Вогонь охопив площу у 100 кв м.
Попередньо відомо про трьох постраждалих. На місцях прильотів працюють всі служби.
На місці також знаходиться міський голова Борис Філатов.
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