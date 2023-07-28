У Дніпрі влучання в багатоповерхівку та будівлю СБУ, – Зеленський

28 липня по Дніпру ударили двома ракетами

Володимир Зеленський повідомив, що у Дніпрі росіяни влучили в будівлю СБУ та багатоповерхівку.

Президент оперативно провів розмови з СБУ, МВС, ДСНС та керівником ОВА.

Усі необхідні служби на місці.

Зробимо все, щоб притягнути Росію до повного покарання за агресію й терор проти наших людей. Ця сволота відповідатиме. Зробимо все заради справедливості, – зазначив президент.

Інформацію підтвердив і очільник ОВА Сергій Лисак. За його словами атакували багатоповерхівку та адмінбудівлю. На території останньої масштабна пожежа. Вогонь охопив площу у 100 кв м.

Попередньо відомо про трьох постраждалих. На місцях прильотів працюють всі служби.

На місці також знаходиться міський голова Борис Філатов.

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