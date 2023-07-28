В Днепре попадание в многоэтажку и здание СБУ, — Зеленский

28 июля по Днепру ударили двумя ракетами

Владимир Зеленский сообщил, что в Днепре россияне попали в здание СБУ и многоэтажку.

Президент оперативно провел разговоры с СБУ, МВД, ГСЧС и руководителем ОВА.

Все необходимые службы на месте.

Сделаем все, чтобы привлечь Россию к полному наказанию за агрессию и террор против наших людей. Эта сволочь будет отвечать. Сделаем все ради справедливости, – отметил президент.

Информацию подтвердил и глава ОВА Сергей Лысак. По его словам, атаковали многоэтажку и админздание. На территории последнего масштабный пожар. Огонь охватил площадь в 100 кв.

Предварительно известно о трех пострадавших. На местах прилетов работают все службы.

На месте также находится мэр Борис Филатов.

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