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У Дніпрі відновлюють подачу тепла та води: яка ситуація в місті

Сьогодні 08:30
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Станом на 06:00 у Дніпрі комунальне господарство працює стабільно. Об’єкти критичної інфраструктури, медичні заклади та містяни з теплом і водою. Аварійні ситуації на підвищувальних насосних станціях чи знеструмлення на цих об’єктах – не зафіксовано.

Новости Днепра про У Дніпрі відновлюють подачу тепла та води: яка ситуація в місті

У КП «Теплоенерго» напередодні фіксувалось нетривале знеструмлення (трохи більше години) будинкової котельні по вул. Севастопільська. Після чого теплопостачання було відновлено.

Приватна енергетична компанія ЦЕК повідомила, що заплановані на сьогодні, 8 березня роботи переносяться на 16 березня за такими адресами:  

  • вул. Робоча: 65;
  • вул. Надії Алєксєєнко: 100;
  • вул. 152-й Дивізії: 2, 2а, 4, 4а, 6;
  • пр. Богдана Хмельницького: 109.

За минулу добу аварійні бригади КП «Дніпроводоканал» очистили 34 засмічення на каналізаційних мережах, а також усунули 23 пошкодження на мережах водовідведення.Серед них:

  • вул. Набережна Перемоги, Д-300 мм;
  • вул. Мандриківській, Д-500 мм.

Роботи проводились без відключення водопостачання для населення.

Бригада КП «Теплоенерго» виконала роботи по вул. Зелена, 1, 2 та вул. Ближня, 29, але головою ОСББ вони залишаються перекриті до сьогоднішнього дня.

Станом на 06:00 всі інші будинкові котельні, а також районні та квартальні КП «Теплоенерго» – в роботі.

Весь житловий фонд, а також об’єкти критичної інфраструктури та медичні установи – забезпечені теплом.

На цей час стабільно забезпечують теплоносієм своїх абонентів  КП «Житлсервіс-Дніпро»  та КП«Коменергосервіс». Знеструмлень на об’єктах цих теплопостачальних підприємств не зафіксовано.

За добу міська аварійна служба виконала роботи за 341 заявкою від городян:

  • 32 – відновлення електропостачання;
  • 19 – ремонт систем водопостачання;
  • 31 – ремонтні роботи та очищення систем каналізації та водовідведення;
  • 259 – ладнання систем централізованого опалення.

Сьогодні аварійні бригади КП «Дніпроводоканал» та тепловики також  працюватимуть за новими заявками від містян та на ліквідації аварійних ситуацій.

У випадку виникнення будь-яких проблемних ситуацій на мережах водо- та теплопостачання, комунальники одразу їх ліквідують. Це питання міська влада тримає на контролі, аби дніпряни в повному обсязі були забезпечені і теплом, і водою.

Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:   

  • (056) 732-12-12
  • (095) 732-12-12   
  • (096) 732-12-12    
  • (073) 732-12-12

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Новости Днепра про У Дніпрі відновлюють подачу тепла та води: яка ситуація в містіУкраїнська

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