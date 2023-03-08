У Дніпрі відновлюють подачу тепла та води: яка ситуація в місті

У КП «Теплоенерго» напередодні фіксувалось нетривале знеструмлення (трохи більше години) будинкової котельні по вул. Севастопільська. Після чого теплопостачання було відновлено.
Приватна енергетична компанія ЦЕК повідомила, що заплановані на сьогодні, 8 березня роботи переносяться на 16 березня за такими адресами:
За минулу добу аварійні бригади КП «Дніпроводоканал» очистили 34 засмічення на каналізаційних мережах, а також усунули 23 пошкодження на мережах водовідведення.Серед них:
Роботи проводились без відключення водопостачання для населення.
Бригада КП «Теплоенерго» виконала роботи по вул. Зелена, 1, 2 та вул. Ближня, 29, але головою ОСББ вони залишаються перекриті до сьогоднішнього дня.
Станом на 06:00 всі інші будинкові котельні, а також районні та квартальні КП «Теплоенерго» – в роботі.
Весь житловий фонд, а також об’єкти критичної інфраструктури та медичні установи – забезпечені теплом.
На цей час стабільно забезпечують теплоносієм своїх абонентів КП «Житлсервіс-Дніпро» та КП«Коменергосервіс». Знеструмлень на об’єктах цих теплопостачальних підприємств не зафіксовано.
За добу міська аварійна служба виконала роботи за 341 заявкою від городян:
Сьогодні аварійні бригади КП «Дніпроводоканал» та тепловики також працюватимуть за новими заявками від містян та на ліквідації аварійних ситуацій.
У випадку виникнення будь-яких проблемних ситуацій на мережах водо- та теплопостачання, комунальники одразу їх ліквідують. Це питання міська влада тримає на контролі, аби дніпряни в повному обсязі були забезпечені і теплом, і водою.
Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
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