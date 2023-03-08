У Дніпрі відновлюють подачу тепла та води: яка ситуація в місті

Станом на 06:00 у Дніпрі комунальне господарство працює стабільно. Об’єкти критичної інфраструктури, медичні заклади та містяни з теплом і водою. Аварійні ситуації на підвищувальних насосних станціях чи знеструмлення на цих об’єктах – не зафіксовано.

У КП «Теплоенерго» напередодні фіксувалось нетривале знеструмлення (трохи більше години) будинкової котельні по вул. Севастопільська. Після чого теплопостачання було відновлено.

Приватна енергетична компанія ЦЕК повідомила, що заплановані на сьогодні, 8 березня роботи переносяться на 16 березня за такими адресами:

вул. Робоча: 65;

вул. Надії Алєксєєнко: 100;

вул. 152-й Дивізії: 2, 2а, 4, 4а, 6;

пр. Богдана Хмельницького: 109.

За минулу добу аварійні бригади КП «Дніпроводоканал» очистили 34 засмічення на каналізаційних мережах, а також усунули 23 пошкодження на мережах водовідведення.Серед них:

вул. Набережна Перемоги, Д-300 мм;

вул. Мандриківській, Д-500 мм.

Роботи проводились без відключення водопостачання для населення.

Бригада КП «Теплоенерго» виконала роботи по вул. Зелена, 1, 2 та вул. Ближня, 29, але головою ОСББ вони залишаються перекриті до сьогоднішнього дня.

Станом на 06:00 всі інші будинкові котельні, а також районні та квартальні КП «Теплоенерго» – в роботі.

Весь житловий фонд, а також об’єкти критичної інфраструктури та медичні установи – забезпечені теплом.

На цей час стабільно забезпечують теплоносієм своїх абонентів КП «Житлсервіс-Дніпро» та КП«Коменергосервіс». Знеструмлень на об’єктах цих теплопостачальних підприємств не зафіксовано.

За добу міська аварійна служба виконала роботи за 341 заявкою від городян:

32 – відновлення електропостачання;

19 – ремонт систем водопостачання;

31 – ремонтні роботи та очищення систем каналізації та водовідведення;

259 – ладнання систем централізованого опалення.

Сьогодні аварійні бригади КП «Дніпроводоканал» та тепловики також працюватимуть за новими заявками від містян та на ліквідації аварійних ситуацій.

У випадку виникнення будь-яких проблемних ситуацій на мережах водо- та теплопостачання, комунальники одразу їх ліквідують. Це питання міська влада тримає на контролі, аби дніпряни в повному обсязі були забезпечені і теплом, і водою.

Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

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