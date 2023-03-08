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В Днепре возобновляют подача тепла и воды: какая ситуация в городе

Сегодня 08:30
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По состоянию на 6:00 в Днепре коммунальное хозяйство работает стабильно. Объекты критической инфраструктуры, медицинские учреждения и горожане с теплом и водой. Аварийные ситуации на повышающих насосных станциях или обесточивание на этих объектах не зафиксированы.

Новости Днепра про В Днепре возобновляют подача тепла и воды: какая ситуация в городе

В КП «Теплоэнерго» накануне фиксировалось непродолжительное обесточивание (не более часа) домовой котельной по ул. Севастопольская. После чего теплоснабжение было возобновлено.

Частная энергетическая компания ЦЭК сообщила, что запланированные на сегодня 8 марта работы переносятся на 16 марта по следующим адресам:

  • ул. Рабочая: 65;
  • ул. Надежды Алексеенко: 100;
  • ул. 152-й Дивизии: 2, 2а, 4, 4а, 6;
  • пр. Богдана Хмельницкого: 109.

За минувшие сутки аварийные бригады КП «Днепрводоканал» очистили 34 засора на канализационных сетях, а также устранили 23 повреждения на сетях водоотвода.

  • ул. Набережная Победы, Д-300 мм;
  • ул. Мандрыковской, Д-500 мм.

Работы производились без отключения водоснабжения для населения.

Бригада КП «Теплоэнерго» выполнила работы по ул. Зеленая, 1, 2 и ул. Ближняя, 29, но председателем ОСМД они остаются перекрыты до сегодняшнего дня.

По состоянию на 06.00 все остальные домовые котельные, а также районные и квартальные КП «Теплоэнерго» – в работе.

Весь жилищный фонд, а также объекты критической инфраструктуры и медицинские учреждения – обеспечены теплом.

В настоящее время стабильно обеспечивают теплоносителем своих абонентов КП «Жилсервис-Днепр» и КП «Комэнергосервис».

За сутки городская аварийная служба выполнила работы по 341 заявке от горожан:

  • 32 – восстановление электроснабжения;
  • 19 – ремонт систем водоснабжения;
  • 31 – ремонтные работы и очистка систем канализации и водоотвода;
  • 259 – устройство систем централизованного отопления.

Сегодня аварийные бригады КП «Днепрводоканал» и тепловики также будут работать по новым заявкам от горожан и на ликвидации аварийных ситуаций.

В случае возникновения проблемных ситуаций на сетях водо- и теплоснабжения, коммунальщики сразу их ликвидируют. Этот вопрос городские власти держат на контроле, чтобы днепряне в полном объеме были обеспечены и теплом, и водой.

Напоминаем, если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12
  • (095) 732-12-12
  • (096) 732-12-12
  • (073) 732-12-12

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