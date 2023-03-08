В Днепре возобновляют подача тепла и воды: какая ситуация в городе

В КП «Теплоэнерго» накануне фиксировалось непродолжительное обесточивание (не более часа) домовой котельной по ул. Севастопольская. После чего теплоснабжение было возобновлено.
Частная энергетическая компания ЦЭК сообщила, что запланированные на сегодня 8 марта работы переносятся на 16 марта по следующим адресам:
За минувшие сутки аварийные бригады КП «Днепрводоканал» очистили 34 засора на канализационных сетях, а также устранили 23 повреждения на сетях водоотвода.
Работы производились без отключения водоснабжения для населения.
Бригада КП «Теплоэнерго» выполнила работы по ул. Зеленая, 1, 2 и ул. Ближняя, 29, но председателем ОСМД они остаются перекрыты до сегодняшнего дня.
По состоянию на 06.00 все остальные домовые котельные, а также районные и квартальные КП «Теплоэнерго» – в работе.
Весь жилищный фонд, а также объекты критической инфраструктуры и медицинские учреждения – обеспечены теплом.
В настоящее время стабильно обеспечивают теплоносителем своих абонентов КП «Жилсервис-Днепр» и КП «Комэнергосервис».
За сутки городская аварийная служба выполнила работы по 341 заявке от горожан:
Сегодня аварийные бригады КП «Днепрводоканал» и тепловики также будут работать по новым заявкам от горожан и на ликвидации аварийных ситуаций.
В случае возникновения проблемных ситуаций на сетях водо- и теплоснабжения, коммунальщики сразу их ликвидируют. Этот вопрос городские власти держат на контроле, чтобы днепряне в полном объеме были обеспечены и теплом, и водой.
Напоминаем, если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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