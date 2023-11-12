У Дніпрі в ТЦ “Караван” вишукувалися величезні черги до McDonald’s

Люди очікують від 10 хвилин, щоб отримати бажаний бургер з колою.
Сам заклад останнім відкрився у Дніпрі, лише 4 дні тому. При чому, у перші дні ніякого ажіотажу не було.
Можливо сьогоднішня черга пов’язана із вихідним днем, але в інших ресторанах швидкого харчування у місті таких черг не спостерігається.
Також сьогодні на вулиці лютує негода, напевно багато хто вирішив перечекати вітер та холод у ТЦ.
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Козенко Антон
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