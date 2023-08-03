У Дніпрі в салоні краси мало не помер чоловік: що відомо

На щастя, чоловіка врятували медики.

Нещодавно у Дніпрі стався шокуючий інцидент: чоловік прийшов у салон краси зробити собі зачіску, аж раптом йому стало зле – він відчув різку слабкість, біль за грудиною, задишку.

Працівники салону одразу викликали швидку.

Про це повідомляє у мережі медик Віктор Пальчинський.

Прибувши на місце, медики діагностували у чоловіка фібриляцію передсердь, що ускладнилася аритмогенним шоком.

Не вагаючись, медики купірували напад аритмії за допомогою дефібрилятора та відновили синусовий ритм. Потім чоловіка госпіталізували до лікарні.

Шановні громадяни, піклуйтеся про власне здоров’я, обов’язково виконуйте призначення вашого лікаря, – закликав медик.

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