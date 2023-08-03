У Дніпрі в салоні краси мало не помер чоловік: що відомо - Днепр Инфо
У Дніпрі в салоні краси мало не помер чоловік: що відомо
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Сегодня 08:32

На щастя, чоловіка врятували медики.

Новости Днепра про У Дніпрі в салоні краси мало не помер чоловік: що відомо

Нещодавно у Дніпрі стався шокуючий інцидент: чоловік прийшов у салон краси зробити собі зачіску, аж раптом йому стало зле – він відчув різку слабкість, біль за грудиною, задишку.

Працівники салону одразу викликали швидку.

Про це повідомляє у мережі медик Віктор Пальчинський.

Прибувши на місце, медики діагностували у чоловіка фібриляцію передсердь, що ускладнилася аритмогенним шоком.

Не вагаючись, медики купірували напад аритмії за допомогою дефібрилятора та відновили синусовий ритм. Потім чоловіка госпіталізували до лікарні.

Шановні громадяни, піклуйтеся про власне здоров’я, обов’язково виконуйте призначення вашого лікаря, – закликав медик.

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Новости Днепра про У Дніпрі в салоні краси мало не помер чоловік: що відомоУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі в салоні краси мало не помер чоловік: що відомоРусский

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