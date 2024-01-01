У Дніпрі в першу ніч року народжувалися лише хлопчики

У Дніпрі в новорічну ніч народжувалися лише хлопчики.

У Дніпрі повідомили хто першим народився у 2024 році. За інформацією від міськради, це був хлопчик. Маленький українець вагою 3 кг 500 грамів народився о 5:43 в одному із пологових Дніпра.

Мама хлопчика – переселенка із Донецька, яка живе у Першотравенську, але народжувала у Дніпрі. Як повідомили медики, усього цієї ночі народилося 5 дітей – усі вони хлопчики.

Однак за минулу добу на світ усього з’явилося 4 дівчинки та 11 хлопчиків.

За підсумками 2023 року у Дніпрі народилося 537 малюків: 267 дівчаток та 270 хлопчиків. Торік медики нашого міста прийняли пологи у 71 жінки-переселенки.

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