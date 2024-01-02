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  • У Дніпрі в одному із парків знову знайшли залишки магічних обрядів (ВІДЕО)

У Дніпрі в одному із парків знову знайшли залишки магічних обрядів (ВІДЕО)

Сьогодні 13:56
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У Дніпрі останнім часом трапляється багато містичних історій - і всі вони зосереджені у Севастопольському парку.

Новости Днепра про У Дніпрі в одному із парків знову знайшли залишки магічних обрядів (ВІДЕО)

Так, нещодавно там двічі за місяць на могилі Поля знаходили кістки. Тоді на місце викликали правоохоронців, які відправили невідомі останки на експертизу.

А кілька днів тому у цьому парку місцеві мешканці знайшли набір “чаклуна” – гральні карти, дзеркало та ікону. Ці речі просто лежали на землі.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний. Війна”.

Містяни припустили, що це хтось наводить порчу на путіна. Але ця інформація вимагає підтвердження…

Нагадаємо, раніше ми писали про ТОП-5 містичних легенд Дніпра: церква на лисій горі та портал у паралельний світ.

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Новости Днепра про У Дніпрі в одному із парків знову знайшли залишки магічних обрядів (ВІДЕО)Українська

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