У Дніпрі в одному із парків знову знайшли залишки магічних обрядів (ВІДЕО)

У Дніпрі останнім часом трапляється багато містичних історій - і всі вони зосереджені у Севастопольському парку.

Так, нещодавно там двічі за місяць на могилі Поля знаходили кістки. Тоді на місце викликали правоохоронців, які відправили невідомі останки на експертизу.

А кілька днів тому у цьому парку місцеві мешканці знайшли набір “чаклуна” – гральні карти, дзеркало та ікону. Ці речі просто лежали на землі.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний. Війна”.

Містяни припустили, що це хтось наводить порчу на путіна. Але ця інформація вимагає підтвердження…

Нагадаємо, раніше ми писали про ТОП-5 містичних легенд Дніпра: церква на лисій горі та портал у паралельний світ.

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