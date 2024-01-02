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В Днепре в одном из парков снова нашли остатки магических обрядов (ВИДЕО)

Сегодня 13:56
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В Днепре в последнее время происходит много мистических историй - и все они сосредоточены в Севастопольском парке.

Новости Днепра про В Днепре в одном из парков снова нашли остатки магических обрядов (ВИДЕО)

Так, недавно там дважды за месяц на могиле Поля находили кости. Тогда на место вызвали правоохранителей, они отправили неизвестные останки на экспертизу.

А несколько дней назад в этом парке местные жители нашли набор «колдуна» – игральные карты, зеркало и икону. Эти вещи просто лежали на земле.

Об этом сообщает Telegram-канал “Днепр оперативный. Война».

Горожане предположили, что это кто-то наводит порчу на путина. Но эта информация требует подтверждения…

Напомним, ранее мы писали: ТОП-5 мистических легенд Днепра: церковь на лысой горе и портал в параллельный мир.

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Новости Днепра про В Днепре в одном из парков снова нашли остатки магических обрядов (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про В Днепре в одном из парков снова нашли остатки магических обрядов (ВИДЕО)Русский

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