В Днепре в одном из парков снова нашли остатки магических обрядов (ВИДЕО)

В Днепре в последнее время происходит много мистических историй - и все они сосредоточены в Севастопольском парке.

Так, недавно там дважды за месяц на могиле Поля находили кости. Тогда на место вызвали правоохранителей, они отправили неизвестные останки на экспертизу.

А несколько дней назад в этом парке местные жители нашли набор «колдуна» – игральные карты, зеркало и икону. Эти вещи просто лежали на земле.

Об этом сообщает Telegram-канал “Днепр оперативный. Война».

Горожане предположили, что это кто-то наводит порчу на путина. Но эта информация требует подтверждения…

Напомним, ранее мы писали: ТОП-5 мистических легенд Днепра: церковь на лысой горе и портал в параллельный мир.

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